Врач Волкова назвала яйца и творог среди «продуктов в холодильнике» для уменьшения живота

«В меню должна входить натуральная еда, которая дает организму необходимые витамины и микроэлементы. При этом вес будет постепенно уходить, а талия становиться тоньше», - отметила медик.

«Яйца и творог – белковые продукты. Белковый компонент важен для построения мышц, сосудов, гормонов и внутренних органов», - объяснила врач.

От жира на животе и других проблемных участках тела хотелось бы избавиться многим. Врач Волкова напомнила в Telegram, что согнать лишний жир с этих мест помогает сбалансированное питание.Екатерина Волкова уточнила, какие «продукты в холодильнике» могут быть очень полезными для уменьшения живота и бедер. Один из них – это натуральный йогурт, несладкий и не обладающий каким-то отдельным вкусом (фруктовым, ягодным, карамельным и так далее). Если очень хочется подсластить продукт, лучше добавить самим в него кусочки фруктов или ягоды. Можно есть йогурты и с грубоватыми овсяными хлопьями, семенами, орехамиВажным продуктом в рационе худеющих людей Волкова считает нежирное мясо – говядину, курятину, индейку, крольчатину.В целом, отметила эксперт, избавляться от лишнего жира и худеть эффективнее всего помогает рацион с упором на белковые продукты. Екатерина Волкова назвала яйца и творог среди доступных «продуктов в холодильнике» для уменьшения живота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зарубежный диетолог Дуэйн Меллор назвал белый хлеб безопасным для здоровья и не вызывающим резких колебаний уровня сахара в крови.

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