Онколог Иванов назвал продукты, снижающие риск развития рака молочной железы и рака кожи

«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи», - констатировал эксперт.

«Темная зелень из семейства крестоцветных, например, руккола, содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют развитию некоторых видов рака. Зеленый чай тоже помогает, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака», - дополнил эксперт.

Онколог Иванов напомнил, что повседневный рацион оказывает значительное влияние на подверженность организма злокачественным заболеваниям. В комментарии « Газете.Ru » врач назвал продукты, снижающие риск развития рака молочной железы и рака кожи.Также для снижения рисков появления злокачественных опухолей Иванов посоветовал употреблять помидоры и томатную пасту – богатый источник антиоксиданта ликопина, оказывающего противовоспалительное действие. В частности, с употребление томатной пасты ученые связывают более интенсивную защиту от развития рака предстательной железы.Кроме того, антираковый потенциал организма усиливают ягоды – например, черника. Она способна действовать как сенсибилизатор раковых клеток, то есть, повышать их светочувствительность, делая более уязвимыми. Подобное свойство черники объясняется присутствием в этой ягоде биологически активных веществ – ресвератрола и флавоноидов, проявляющих сильные антиоксидантные, противовоспалительные эффекты.Еще черника, а также цитрусовые и цельнозерновые, содержат фенольную кислоту, чей регулярный прием снижает риск развития рака молочной железы. Вдобавок, заметил онколог, цельнозерновые продукты являются источником большого количества пищевых волокон и фитоэстрогенов, обеспечивающих профилактику колоректального рака (рак толстой кишки).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом, Андреем Кондрахиным были перечислены продукты, употребление которых особенно эффективно укрепляет сердечное здоровье

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