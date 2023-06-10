Диетолог Соломатина: чай и сыр на завтрак предпочтительнее кофе с колбасой

«Антиоксиданты предотвращают преждевременное старение и помогают организму дольше оставаться молодым. Танины связывают патогенную микрофлору, грибки, бактерии, то есть, оказывают бактерицидное действие на ротовую полость. Зеленый чай богат L-теанином, аминокислотой, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека», - рассказала медик порталу Pravda.Ru.

«Нитрит натрия, который добавляется для розового цвета изделия, связывает гемоглобин, что приводит к усталости, отсутствию энергии. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными заболеваниями и беременным женщинам он совершенно противопоказан», - констатировала эксперт.

Миллионы работающих людей стремятся как правило позавтракать быстро, и их завтраки являются скорее перекусом, который сопровождается традиционной чашкой кофе. Диетолог Соломатина рассказала в интервью, что в таких случаях лучше отказаться от привычных бутербродов с колбасой. По словам специалиста, чай с сыром на завтрак при дефиците времени предпочтительнее колбасы и кофе.Елена Соломатина объяснила, что чай является источником суперполезных для организма веществ, таких как катехины, танины, антиоксиданты.Диетолог отметила, что в натуральном кофе тоже содержится много полезных веществ, однако его не следует употреблять на пустой желудок – для этого напиток слишком тонизирующий, к тому же содержащиеся в нем кислоты могут негативно воздействовать на ткани пищеварительного органа. Пить кофе эксперт рекомендует между приемами пищи.Также Соломатина обратила внимание на то, что сыр на завтрак предпочтительнее колбасы. В колбасе содержится химикат нитрит натрияРанее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное питье минералки может вызвать обострение болезней.

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