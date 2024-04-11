Хирург Умнов: нельзя мешать вино с йогуртом – это сильно вредит печени и поджелудочной

«Из-за сахара и вина повышается риск сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени, - констатировал Умнов.

«Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа», - резюмировал врач.

Хирург Умнов заявил в комментарии NEWS.ru, что мешать вино с йогуртом нельзя из-за опасных последствий для организма. Речь, прежде всего, идет о подслащенных йогуртах, включая те, что обладают фруктовым, ягодным вкусом, и производят впечатление полезных. Умнов отметил, что в таких йогуртах может содержаться много сахара. Когда они используются в качестве закуски к вину, человеческий организм получает в совокупности очень существенную дозу сахара – слишком большую, чтобы это никак не отразилось на работе органов.Хирург Умнов предупредил, что смешивание вина с йогуртом или другой сладкой закуской сильно вредит поджелудочной, которая вырабатывает инсулин в ответ на поступление сахара. Его избыток создает перегрузку для органа, в связи с которой повышается риск воспаления и развития эндокринных нарушений. Кроме того, могут пострадать сосуды и печень – она начинает подвергаться ожирению.Медик добавил, что содержащие сахар и подсластители йогурты (к ним могут относиться и обезжиренные) нередко обманчиво кажутся легким продуктом. По словам Умнова, их употребление в виде закуски к алкоголю может стимулировать его более частый прием, из-за чего в организм поступит больше токсичного для него этилового спирта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты сильнее всего способствуют развитию тромбоза.

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