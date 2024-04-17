Нутрициолог Владимирова указала на безопасную дозу кофе и последствия его передозировки

«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека – это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день», - поделилась эксперт с РИА Новости

«Кому-то и одной чашки хватит для возникновения неприятных ощущений и бессонницы из-за длительного метаболизма кофеина, например, восемь часов», - отметиа нутрициолог.

«Если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом, либо сократить потребление кофе до двух чашек в день», - сказала специалист.

Нутрициолог Владимирова предупредила, что таким напитком как кофе лучше не злоупотреблять, и указала на его безопасную дозу.Владимирова обратила внимание на то, что организм перерабатывает кофеин в тесной зависимости от своих генетических особенностей. У некоторых людей кофе усваивается быстро: метаболизм кофеина осуществляется так активно, что через два часа его уже может не быть в крови. Но также этот процесс может происходить гораздо медленнее, а реакции на кофеин могут ассоциироваться с плохим самочувствием.Специалист добавила, что чаще всего дискомфортные симптомы вызываются избытком кофеина. Владимирова указала на последствия его передозировки – это развитие бессонницы, тремор, повышенная тревога, аритмия, изжога, тошнота, головная боль.Нутрициолог констатировала, что питье кофе ведет к повышению артериального давления. Люди с низким тонусом и гипотонией обычно ощущают в связи с этим хорошее самочувствие, прилив бодрости и сил. Но при имеющихся проблемах с высоким давлением употребление кофе (и других напитков с кофеином) следует обсуждать с лечащим врачом – возможно, тот сочтет нужным его ограничить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в пожилом возрасте очень важно употреблять достаточно белка

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.