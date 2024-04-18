Онколог Иванов назвал ограничение говядины и свинины среди основных правил питания по профилактике рака

«Красное мясо, такое как говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина, содержит много полезного белка, витаминов группы В, гемового железа. Избыток последнего может способствовать увеличению продукции свободных радикалов кислорода, то есть молекул, которые могут повредить клетки и генетический материал организма», - предостерег эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Онколог Иванов отметил, что стремление соблюдать правила здорового питания весьма эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей. В частности, для профилактики рака следует как можно реже употреблять высококалорийную пищу, которая быстро ведет к появлению лишнего веса. По словам онколога, избыточное жироотложение нарушает обмен веществ, что чревато сбоями, нарушающими нормальную работу клеток и ведущими к их мутациям.Кроме того, среди основных правил питания по профилактике рака онколог Иванов назвал ограничение говядины и свинины, другого красного мяса. Врач предупредил, что его активное употребление способно активировать процессы воспаления, влияющего на возникновение рака (например, колоректального рака).Антон Иванов добавил, что для профилактики рака также важно сокращать количество алкоголя и соли, а также никогда не употреблять продуктов, подпорченных плесенью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для снижения риска высокого давления и болезней сердца полезно употреблять вареный картофель

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