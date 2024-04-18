Онколог Иванов назвал ограничение говядины и свинины среди основных правил питания по профилактике рака
Онколог Антон Иванов заявил в беседе с журналистом, что ограниченное употребление красного мяса улучшает защиту организма от рака.
Онколог Иванов отметил, что стремление соблюдать правила здорового питания весьма эффективно способствует профилактике злокачественных опухолей. В частности, для профилактики рака следует как можно реже употреблять высококалорийную пищу, которая быстро ведет к появлению лишнего веса. По словам онколога, избыточное жироотложение нарушает обмен веществ, что чревато сбоями, нарушающими нормальную работу клеток и ведущими к их мутациям.
Кроме того, среди основных правил питания по профилактике рака онколог Иванов назвал ограничение говядины и свинины, другого красного мяса. Врач предупредил, что его активное употребление способно активировать процессы воспаления, влияющего на возникновение рака (например, колоректального рака).
«Красное мясо, такое как говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина, содержит много полезного белка, витаминов группы В, гемового железа. Избыток последнего может способствовать увеличению продукции свободных радикалов кислорода, то есть молекул, которые могут повредить клетки и генетический материал организма», - предостерег эксперт в комментарии «Газете.Ru».
Антон Иванов добавил, что для профилактики рака также важно сокращать количество алкоголя и соли, а также никогда не употреблять продуктов, подпорченных плесенью.
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Антон Иванов
ЗОЖ
онколог, онкохирург, химиотерапевт
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