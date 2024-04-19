Гепатолог Вялов ответил, кто рискует довести себя до рака питьем воды с лимоном

«Люди с больным желудком продолжают пить воду с лимоном, которая якобы стимулирует выработку желудочного сока и повышает кислотность, и говорят, что им от этого лучше» - высказался Вялов в Telegram-канале.

«Под воздействием лимона стимулируется не выработка кислоты, а тонус, моторика, перистальтика желудка – именно это создает ощущение улучшения», - объяснил Сергей Вялов.

Гепатолог Вялов рассказал, какие риски таит в себе питье воды с лимоном. Существует мнение, что употребление такой воды стимулирует пищеварение, улучшает метаболизм и общее самочувствие. Вялов заявил, что польза данного напитка часто преувеличивается, и многие люди напрасно воспринимают его как некую панацею.Врач подчеркнул: опасно, когда воду с лимоном считают чем-то вроде лекарства люди, имеющие хронические проблемы в работе ЖКТ, требующие обследования и грамотного лечения у специалистов.Гепатолог ответил, что питьем воды с лимоном себя рискуют довести до рака люди с проблемой низкой кислотности. Они ошибаются, если думают, что ее можно решить таким способом, поскольку лимон не способен сделать среду в желудке более кислой.Медик констатировал, что при имеющемся снижении кислотности необходимо исследовать причину такого изменения – нужно обращаться к врачам, чтобы исключить возможный рак. Оно может указывать на атрофию вместе с дефицитом железа и анемией или дефицитом витамина В12. Попытки исправить низкую кислотность питьем воды с лимоном лишь могут создать ложную картину некоего улучшения и помешать своевременно обсудить проблему с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что храп может стать причиной опасных патологий, угрожающих жизни

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