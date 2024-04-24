Биолог Мальцева назвала обычную морковь среди продуктов для снижения риска рака

«Некоторые продукты обладают не только питательными, но и терапевтическими свойствами, они даже могут оказывать влияние на ДНК. Благодаря особым сигнальным путям, характерным для растений, даже небольшое количество полезных веществ может влиять на работу генов, которые, например, останавливают воспаление или рост онкологических клеток», - сказала Мальцева в своем комментарии.

«ИИ делал сравнение таких продуктов, как зеленый чай, терпкий виноград, сельдерей, морковь, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарственными препаратами, предназначенными для лечения определенных онкологических заболеваний. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием», – констатировала биолог.

Биолог Мальцева заявила в интервью радио Sputnik , что употребление некоторых продуктов является великолепной профилактикой рака – благодаря их присутствию в рационе действительно снижается риск возникновения злокачественных образований. В частности, подобным свойством обладают растительные продукты.Биолог объяснила, что в ходе исследования искусственным интеллектом были обособлены более ста фитонутриентов – веществ, содержащихся в растениях и способных подавлять развитие опухолевых процессов. Мальцева отметила, что продукты, богатые такими фитонутриентами, могут уменьшать воспаление, являющееся универсальной причиной развития многих серьезных и тяжелых заболеваний.Эксперт добавила: исследование показало, что ряд продуктов могут бороться с опухолями наравне с препаратами. Среди таких «суперпродуктов» для снижения риска рака Ирина Мальцева назвала обычную морковь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, какие продукты не должны употребляться на завтрак из-за их вреда здоровью.

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