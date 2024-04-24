Врач Михалева назвала россиянам самые вредные для здоровья завтраки, включая хлопья и бутерброды

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бутерброды

Врач Оксана Михалева: некоторые виды завтраков очень популярны у россиян, однако организму и здоровью они могут приносить существенный вред.

Врач Михалева назвала россиянам самые вредные для здоровья завтраки, отметив, что лидируют в их списке приемы пищи в виде бутербродов.

«Самый распространенный вредный завтрак – это бутерброды. Особенно, если для них используются белый хлеб и продукты промышленной мясной гастрономии: колбаса, ветчина, карбонад», - сказала медик в комментарии «Газете.Ru».

Специалист констатировала, что такие продукты относятся к переработанным, рафинированным. Отличает их то, что при своей высокой калорийности такие продукты имеют низкую нутритивную ценность (то есть, в них слишком мало полезных питательных веществ – витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, белка и так далее). При их употреблении в крови значительно повышается уровень сахара и, соответственно инсулина, что запускает процесс активного жироотложения. Вдобавок довольно быстро после такой пищи человек вновь испытывает голод и желание поесть. В результате в промежутке между неправильным завтраком и обедом он может еще неоднократно перекусывать.

«Кроме того, такое питание способствует развитию дисбиоценоза кишечника, хронических запоров и других проблем с пищеварением», - отметила Михалева.

Врач посоветовала любителя бутербродов осваивать их полезные для здоровья варианты – с использованием цельнозернового хлеба, отварного диетического мяса, овощей, творога, зелени.

В перечень вредных завтраков специалист включила и всевозможные «быстрые» сухие смеси – хлопья, подушечки, мюсли. Как правило, такие продукты обладают высокой гликемической нагрузкой из-за насыщенности простыми углеводами. По словам Михалевой, завтрак в виде хлопьев или подушечек из коробки мало чем будет отличаться от съеденных сладостей.

«Третий вредный завтрак – яичница с беконом или сосисками и апельсиновый сок («континентальный завтрак»)… он способствует набору избыточной массы тела, а также повышает риск желчнокаменной болезни», - предостерегла эксперт.

Дополнительно врач сообщила, что появлению лишних килограммов способствуют также завтраки в виде быстрых каш, приготовление которых требует лишь заливки кипятком на несколько минут.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой шашлык считается наименее вредным для здоровья.

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Оксана Михалева
Оксана Михалева
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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