Врач Ерусланова: частый пропуск завтрака чреват инсультом, а поздний ужин – инфарктом

«Частый пропуск завтрака по причине нехватки времени или стресса может привести к инсульту, а слишком поздний ужин, после 20:00, увеличивает риск развития инфаркта», - заявила специалист в беседе с « Известиями ».

«Люди, продуманно и осознанно практикующие интервальное голодание или соблюдающие мусульманский пост во время Рамадана, менее подвержены развитию сердечно-сосудистых событий», - постулировала эксперт.

Врач Ерусланова констатировала, что многие исследования свидетельствуют: время приемов пищи в течение дня определенным образом коррелирует с развитием сердечно-сосудистых патологий, включая самые опасные. Кардиолог предупредила россиян, что частый пропуск завтрака чреват инсультом, а поздний ужин – инфарктом.Ерусланова подчеркнула, что вредное влияние пропущенных завтраков на сердце обуславливается, прежде всего их стрессовой причиной. То есть, опасными для сердца являются пропуски первых приемов пищи, вызванные негативными обстоятельствами – например, нехваткой времени или стрессом, волнением. Медик объяснила, что в организме при этом увеличивается концентрация гормона стресса кортизола, избыток которого активирует воспаление и рост атеросклеротических бляшек в кровеносных артериях – таким образом, создаются предпосылки к появлению сердечно-сосудистых проблем.В свою очередь, уточнила кардиолог, осознанный отказ от завтрака (например, при интервальном голодании) или соблюдение поста с адекватной предварительной подготовкой к нему и осознанным подходом к подобному ограничению пищи может, наоборот, позитивно сказаться на многих аспектах работы организма, в том числе на работе сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую боль может ощущать человек в случае сердечного заболевания или инфаркта миокарда.

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