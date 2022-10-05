Гепатолог Южнова: поздний ужин повышает риск фиброза печени на 61%

"Исследование показало, что прием калорий в утренние часы может снизить риск жировой болезни печени на 14-21%. Более того, было обнаружено, что прием пищи поздно ночью, с 22:00 до 4:00, увеличивает вероятность значительного фиброза на 61 процент", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Распределение потребления калорий на большее количество приемов пищи

Не пропуская утренний и дневной прием пищи

Потребление большего количества ежедневных калорий в утренние и дневные периоды

Избегайте приема пищи в любое время между полуночью и 4 часами утра.