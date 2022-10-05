Гепатолог Южнова: поздний ужин повышает риск фиброза печени на 61%
Поздний прием пищи и пропуск завтрака могут привести к пагубным последствиям для здоровья печени.
Алкоголь и неправильное питание являются двумя основными виновниками развития жировой болезни печени, но литература о взаимосвязи между пищевым поведением и состоянием ограничена. Имеются данные о том, что поздний прием пищи может вызвать ряд хронических заболеваний. Это может повысить риск фиброза печени более чем на 60 процентов, подвергая печень риску необратимого повреждения.
Неалкогольная жировая болезнь печени описывает ряд заболеваний печени, которые поражают людей, которые употребляют мало алкоголя или вообще не употребляют его.
Его основной причиной является опасное накопление жира внутри печени, вызванное употреблением избытка жирной пищи.
"Исследование показало, что прием калорий в утренние часы может снизить риск жировой болезни печени на 14-21%. Более того, было обнаружено, что прием пищи поздно ночью, с 22:00 до 4:00, увеличивает вероятность значительного фиброза на 61 процент", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Фиброз печени возникает при избыточном накоплении белков (коллаген), что происходит при большинстве типов хронических заболеваний печени.
На поздних стадиях фиброз может привести к циррозу, печеночной недостаточности и портальной гипертензии, что может потребовать трансплантации печени.
Риски можно снизить за счет:
- Распределение потребления калорий на большее количество приемов пищи
- Не пропуская утренний и дневной прием пищи
- Потребление большего количества ежедневных калорий в утренние и дневные периоды
- Избегайте приема пищи в любое время между полуночью и 4 часами утра.
Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для больных арптритом.
Оставить комментарий