«Повышает риск рака»: онколог Черемушкин объяснил канцерогенный эффект жареного мяса

«Красное мясо само по себе повышает риск развития онкологических заболеваний. А во время жарки в нем накапливаются дополнительные канцерогенные вещества. Шашлык содержит вещества, которые могут вызывать рак», - заявил онколог в комментарии NEWS.ru.

Онколог Евгений Черемушкин предупредил, что жареное мясо обладает канцерогенным эффектом и его частое употребление вполне способно оказаться фактором, ускоряющим образование злокачественных опухолей. Черемушкин объяснил канцерогенный эффект жареного мяса тем, что в этом продукте при агрессивной тепловой обработке образуются вещества, которые могут специфическим образом воздействовать на клетки организма, провоцировать их мутации.Врач добавил, что приготовленный шашлык является источником такого канцерогена как бензпирен. Данное вещество, возникающее в процессе жарки и образования румяной корочки, считается одним из самых опасных в своем негативном влиянии на человеческий организм. Кроме того, если используется готовый шашлык из магазина, он обычно маринуется составами с добавлением консервантов. Эти компоненты готовых маринадов способны вызывать разнообразные неблагополучные реакции со стороны организма, предостерег специалист.Онколог Черемушкин постулировал, что красное мясо в целом должно употребляться весьма умеренно, особенно людьми с заболеваниями ЖКТ. Тем, кто все же планирует провести майские выходные с обязательным их приготовлением, врач посоветовал всегда употреблять шашлык в сочетании с обильной порцией овощей и зелени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Фатимой Тамаевой были озвучены разнообразные мифы о причинах возникновения рака

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