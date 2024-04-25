Диетолог Игнатикова: желтый сыр вреден при гипертонии и болезнях почек

«Еще в таких сырах достаточно много соли, что приводит к задержке жидкости в организме, появлению отеков и повышению артериального давления. Плюс соль вызывает синтез гормонов стресса», – рассказала Елена Игнатикова радио Sputnik

«Желтые жирные сыры рекомендуется употреблять в количестве не более 30-50 граммов в сутки. Это два маленьких кусочка. Все, что больше, приводит к повышению калорийности пищи и откладыванию жира в жировых депо», – предостерегла эксперт.

Врач-диетолог Игнатикова констатировала: сыр, несмотря на присущую ему пользу, следует употреблять в пищу строго умеренно. В первую очередь, ограничений требуют жирные сорта, то есть, желтый сыр. Специалист отметила, что в желтых сырах (например, гауда, маасдам) содержится очень много насыщенного жира. Его регулярное избыточное потребление является фактором повышения уровня холестерина, образования бляшек и развития атеросклероза.Медик подчеркнула, что некоторые хронические заболевания требуют отказа от такого продукта, насыщенного жиром и солью. Игнатикова предупредила: желтый сыр вреден при гипертонии и болезнях почек. Кроме того, есть его нежелательно в случаях ожирения, заболеваний ЖКТ, включая желчнокаменную болезнь.Еще одна особенность сыра – он вызывает аллергическую реакцию у людей с чувствителностью к молоку.Тем, кто не имеет противопоказаний, диетолог порекомендовала есть желтый сыр в количестве не больше 50 граммов в сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Евгений Черемушкин объяснил, почему жареное мясо является продуктом с канцерогенным эффектом

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