Нарколог Исаев: вино действительно помогает переваривать мясо
Нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление некоторого количества вина помогает организму переваривать мясо.
Нарколог Руслан Исаев дал подробный ответ на вопрос, помогает ли вино переваривать мясо. В комментарии aif.ru врач согласился, что это действительно так.
«Некоторое количество правильного вина действительно помогает переваривать мясо. Это происходит благодаря полифенолам – веществам растительного происхождения, которые содержатся в вине (в основном красном), а также в чае, кофе, в определенных фруктах», - отметил кандидат медицинских наук.
По словам врача, при употреблении красного вина его полифенолы транспортируются в кишечный тракт в неизменном виде. Взаимодействуя с микробиомом кишечника, данные вещества стимулируют рост полезных бактерий и функционирование микрофлоры – как результат, улучшаются процессы усвоения полезных веществ и расщепления белков, содержащихся в мясе. То есть, вино действительно помогает переваривать мясо.
В то же время нарколог обратил внимание на то, что употребление алкогольных напитков негативно воздействует на организм, способствует его интоксикации и повышает риск развития опасных заболеваний. По словам Исаева, существует индивидуальная чувствительность к алкоголю, в некоторых случаях для возникновения разрушительных эффектов достаточно небольших доз.
«Запивать мясо можно и безалкогольным вином, которое проходит тот же процесс брожения, после которого спирт извлекается техническим способом. Такое вино не теряет натуральные полифенолы», - констатировал эксперт.
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Руслан Исаев
ЗОЖ
врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук
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