Нарколог Исаев: вино действительно помогает переваривать мясо

«Некоторое количество правильного вина действительно помогает переваривать мясо. Это происходит благодаря полифенолам – веществам растительного происхождения, которые содержатся в вине (в основном красном), а также в чае, кофе, в определенных фруктах», - отметил кандидат медицинских наук.

«Запивать мясо можно и безалкогольным вином, которое проходит тот же процесс брожения, после которого спирт извлекается техническим способом. Такое вино не теряет натуральные полифенолы», - констатировал эксперт.

Нарколог Руслан Исаев дал подробный ответ на вопрос, помогает ли вино переваривать мясо. В комментарии aif.ru врач согласился, что это действительно так.По словам врача, при употреблении красного вина его полифенолы транспортируются в кишечный тракт в неизменном виде. Взаимодействуя с микробиомом кишечника, данные вещества стимулируют рост полезных бактерий и функционирование микрофлоры – как результат, улучшаются процессы усвоения полезных веществ и расщепления белков, содержащихся в мясе. То есть, вино действительно помогает переваривать мясо.В то же время нарколог обратил внимание на то, что употребление алкогольных напитков негативно воздействует на организм, способствует его интоксикации и повышает риск развития опасных заболеваний. По словам Исаева, существует индивидуальная чувствительность к алкоголю, в некоторых случаях для возникновения разрушительных эффектов достаточно небольших доз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слишком часто перекусывать в течение дня вредно из-за возможного развития инсулинорезистентности

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