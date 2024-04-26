Нарколог Исаев: вино действительно помогает переваривать мясо

21 Фото: https://unsplash.com/photos/people-tossing-their-clear-wine-glasses-udj2tD3WKsY
вино

Нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление некоторого количества вина помогает организму переваривать мясо.

Нарколог Руслан Исаев дал подробный ответ на вопрос, помогает ли вино переваривать мясо. В комментарии aif.ru врач согласился, что это действительно так.

«Некоторое количество правильного вина действительно помогает переваривать мясо. Это происходит благодаря полифенолам – веществам растительного происхождения, которые содержатся в вине (в основном красном), а также в чае, кофе, в определенных фруктах», - отметил кандидат медицинских наук.

По словам врача, при употреблении красного вина его полифенолы транспортируются в кишечный тракт в неизменном виде. Взаимодействуя с микробиомом кишечника, данные вещества стимулируют рост полезных бактерий и функционирование микрофлоры – как результат, улучшаются процессы усвоения полезных веществ и расщепления белков, содержащихся в мясе. То есть, вино действительно помогает переваривать мясо.

В то же время нарколог обратил внимание на то, что употребление алкогольных напитков негативно воздействует на организм, способствует его интоксикации и повышает риск развития опасных заболеваний. По словам Исаева, существует индивидуальная чувствительность к алкоголю, в некоторых случаях для возникновения разрушительных эффектов достаточно небольших доз.

«Запивать мясо можно и безалкогольным вином, которое проходит тот же процесс брожения, после которого спирт извлекается техническим способом. Такое вино не теряет натуральные полифенолы», - констатировал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слишком часто перекусывать в течение дня вредно из-за возможного развития инсулинорезистентности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Руслан Исаев
Руслан Исаев
ЗОЖ
врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Красное вино защищает от коронавируса: правда или миф
Нарколог Исаев: женский алкоголизм излечим даже если он в тяжелой форме
Белое вино помогает от сердечного приступа
Теги : польза вина, мясо, Руслан Исаев
Нарколог Исаев: вино действительно помогает переваривать мясо
Кардиолог Саламатина: высокого давления как индивидуальной нормы не существует
Нутрициолог Ильичева: слишком частые перекусы в течение дня ведут к инсулинорезистентности