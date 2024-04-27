Диетолог Стародубова ответила, в каком количестве можно съесть шашлык за один раз

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шашлык

Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась советами, относящимися к употреблению шашлыка.

Диетолог Стародубова напомнила в разговоре с «Москвой 24», что употреблять такое блюдо как шашлык нужно с большой осторожностью. Она заявила, что мясо, зажаренное до темной корочки, не относится к здоровой пище.

«При приготовлении шашлыка расстояние между углями и мясом должно быть примерно 30 сантиметров: это нужно, чтобы не допускать возникновения прямого контакта продукта с пламенем. Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья».

Антонина Стародубова добавила, что агрессивная термическая обработка мяса способствует выделению гетероциклических аминов, обладающих канцерогенным действием. Диетолог ответила, в каком количестве можно съесть шашлык за один раз – максимум 150 граммов. Его избыточное употребление создает перегрузку для системы пищеварения и способствует тому, что организм получает сразу очень много насыщенного жира, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Здоровому человеку не стоит употреблять больше 150 граммов шашлыка за один раз. При этом еще один важный момент: чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция», - посоветовала диетолог.

Специалист порекомендовала использовать для приготовления шашлыков мясо кролика, индейки или цыпленка, а также рыбу или морепродукты. Маринад к мясу лучше приготовить самостоятельно, используя натуральные компоненты в виде лимонного сока и других кислых соков из ягод или фруктов, натурального маложирного йогурта, газированной воды, помидорного пюре.

Дополнительно Стародубова посоветовала не употреблять шашлык вместе с другими жирными и жареными закусками или с алкоголем. Самое правильное сочетание – это шашлык со свежими овощами или зеленью. Диетолог обратила внимание на то, что шашлыки можно готовить и из овощей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Евгений Черемушкин предупредил: жареное мясо и шашлык могут содержать канцерогенные вещества.

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Антонина Стародубова
Антонина Стародубова
ЗОЖ
главный диетолог столичного департамента здравоохранения
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