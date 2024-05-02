Диетолог Русакова: тяга к сладкому может возникать из-за длительного стресса или диабета

«В состоянии преддиабета и диабета в крови вырабатывается много инсулина, наблюдаются серьезные скачки глюкозы – от критично низкого до критично высокого уровня. Отсюда человек чувствует головокружение, слабость и тошноту. Ему хочется съесть сладкое, чтобы вернуться в стабильное состояние», - сообщила Дарья Русакова «Вечерней Москве».

«Также нередки случаи, когда с детства ребенка поощряют сладким, что формирует неправильную зависимость. Во взрослом возрасте человек подсознательно будет тянуться к сладкому как к награде», - добавила специалист.

Тяга к сладкому может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила диетолог Русакова. В частности, она нередко бывает обусловлена неблагоприятными изменениями, затрагивающими баланс глюкозы и инсулина в крови. Их резкие колебания или развитие инсулинорезистентности (которая может говорить об имеющемся предиабете или диабете) ведут к процессам, которые провоцируют обостренное желание есть что-то сладкое.Она подчеркнула: если сильная тяга к сладкому не является эпизодическим явлением, сохраняется длительное время, то первое, что можно заподозрить в качестве причины – это диабет второго типа.Кроме того, добавила Русакова, повышенная тяга к сладкому может возникать из-за длительного стресса. Употребление сахаросодержащих продуктов вызывает у многих людей более существенную выработку серотонина и других «гормонов радости», поэтому в трудные моменты они тянутся к сладостям, чтобы ослабить нервное напряжение.Другой возможной причиной тяги ко всему сладкому может быть нехватка важных для организма питательных веществ. Во многих случаях за ней скрывается недостаток витаминов группы В, хрома.Диетолог посоветовала людям в те моменты, когда хочется сладкого, удовлетворять свою тягу, употребляя натуральные продукты – фрукты, ягоды, сухофрукты. Сахар, являясь чистым углеводом, не несет никакой пищевой ценности, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что к возникновению инсулинорезистентности ведут слишком частые перекусы в течение дня

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