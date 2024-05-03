Диетолог Амати: начиная правильно питаться в 40 лет, можно продлить жизнь на десятилетие

«Если начать правильно питаться в 40 лет, можно прожить на десять лет дольше», - приводит ее слова издание Daily Mirror.

«После 40 надо внимательно выбирать рацион. Каждый прием пищи должен содержать белок: это может быть фасоль, чечевица, жирная рыба, яйца и другие продукты. Главное правило – продукты должны быть питательными для организма», - заключила Амати.

Диетолог Амати заявила, что начиная правильно питаться в 40 лет, можно продлить жизнь на десятилетие.В частности, считает Амати, продлить жизнь помогает употребление натуральных малообработанных растительных продуктов. Тем, кто хочет добиться этого, диетолог порекомендовала есть фрукты, зелень, овощи, бобовые, орехи и семена. Что также важно – в повседневном рационе следует придерживаться общих диетических рекомендаций: избегать переедания, контролировать количество соли, добавленного сахара, трансжиров, насыщенного животного жира. Питание в соответствии с этими критериями должно быть системой, практиковаться на постоянной основе подчеркнула медик.По мнению диетолога, одним из наиболее эффективных способов увеличить продолжительность жизни является питание в соответствии со средиземноморской диеты. Эксперт констатировала, что благодаря такому питанию можно заполучить дополнительные десять-одиннадцать лет жизни.Амати добавила, что рацион человека зрелого возраста должен отличаться от того, как он питался в молодости. По мере приближения старения в организме начинает формироваться и возрастать устойчивость к инсулину, в связи с чем возникает подверженность ожирению и ассоциированным болезням. Диетолог констатировала, что в зрелом возрасте важно следить за потреблением простых углеводов, а также за тем, получает ли организм достаточно разнообразных питательных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие три главных врага сосудов хранятся в холодильнике у многих россиян.

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