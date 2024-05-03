Врачи: три главных врага сосудов хранятся в холодильнике у многих россиян

«Кондитерские изделия, конфеты, сладкие и алкогольные напитки, подслащенные молочные продукты, хлопья и мюсли – основные источники добавленного сахара для большинства людей», - заявили эксперты.

«От лишнего сахара нужно отказываться постепенно. Начать следует с напитков и особенно калорийных десертов. На первом этапе – отказаться от чая и кофе с сахаром, сладких напитков, сократить выпечку и конфеты», - поделились советом врачи.

Медики обратили внимание на то, что в рационе россиян часто присутствуют вредные продукты, об этом проинформировал портал здоровое-питание.рф. Например, в холодильнике у многих людей хранятся продукты, употребление которых негативно влияет на состояние сосудов и сердца. В числе трех главных врагов сосудов специалисты назвали десертные изделия и другие продукты, насыщенные добавленным сахаром.Медики подчеркнули, что употребление добавленного сахара необходимо ограничивать – он является источником «пустых» калорий, которые поступают в организм без каких-либо дополнительных витаминов и микроэлементов, быстро усваиваются и перерабатываются в лишнюю энергию и жир. По их словам, такой сахар может присутствовать в огромном количестве продуктов, поэтому нужно внимательно читать их этикетки. Сахар может присутствовать даже в твороге и молоке.Также в числе трех главных врага сосудов, которые хранятся в холодильнике у многих россиян, они назвали продукты из переработанного мяса и готовые соусы. Майонез и кетчуп люди привыкли добавлять едва ли не во все блюда, но эти соусы тоже содержат сахар, а помимо него – еще и разнообразные добавки в виде усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов, соли. Такой «букет» может спровоцировать неблагоприятные изменения в состоянии кровеносных сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать сильную тягу к сладкому.

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