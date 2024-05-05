Диетолог Чухачева рассказала, сколько насыщенного жира содержит один кусочек колбасы

«Насыщенные жиры – один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям вне зависимости от имеющихся заболеваний до 10% от суточной калорийности рациона», - поделилась диетолог с « Газетой.Ru ».

«Кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец содержат суточный лимит насыщенного жира», - уточнила врач.

Диетолог Чухачева сообщила: употребление насыщенного жира современными людьми в большинстве случаев является чрезмерным. Поэтому рекомендации по его ограничению распространяются практически на всех.Чухачева рассказала, что один кусочек колбасы может содержать столько насыщенного жира, сколько взрослому человеку достаточно съедать за день.Диетолог предупредила, что такой жир, употребляемый в чрезмерном количестве, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист посоветовала отдавать в ежедневном питании предпочтение таким продуктам как постное мясо, рыба и морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи – тогда организм будет получать меньше насыщенного жира. Что также важно: в рационе должно быт как можно меньше выпечки, сдобы, сладостей и десертов, особенно промышленного производства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему хранение в морозилке делает хлеб полезнее

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