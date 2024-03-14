Диетолог Чухачева назвала напитки, которые нельзя пить на голодный желудок, врач Пономарева рассказала, что пить с пользой для желудка





«Доказательная медицина нечасто предлагает строгие ограничения в питании. Если человек хорошо переносит напиток (он не вызывает жидкого стула, вздутия, боли в животе), то его можно пить натощак. Пожалуй, единственная категория напитков, которую не рекомендовано употреблять на голодный желудок всем людям вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний, — алкогольные напитки», — объяснила врач.

"Травяные чаи, такие как ромашка, мята и имбирь, обладают успокаивающими свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление и раздражение в желудке", - говорит Пономарева.

"Чистый алоэ вера может смягчить воспаление в желудке и облегчить симптомы различных желудочных проблем, таких как изжога и синдром раздраженного кишечника".

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить воспаление и защитить желудочную слизистую от повреждений.

содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить воспаление и защитить желудочную слизистую от повреждений. Растительные отвары, такие как отвар льна или пищевые настойки на основе корня солодки, могут иметь противовоспалительные свойства и способствовать заживлению слизистой оболочки желудка.

или пищевые настойки на основе корня солодки, могут иметь противовоспалительные свойства и способствовать заживлению слизистой оболочки желудка. Кокосовая вода богата электролитами и минералами, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс и увлажнять слизистые оболочки желудка.

Существуют некоторые рекомендации безотносительно приема пищи для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Употребление газированных и алкогольных напитков, а также содержащих кофеин (кофе, чай) и любых других жидкостей в больших количествах может усилить симптомы заболевания (изжога, отрыжка), — рассказала Чухачева.рассказала, что пить, чтобы не испытывать дискомфорта.Напитки могут оказать положительное воздействие на желудок, предоставляя ему поддержку и облегчение.играет важную роль в гидратации организма, что помогает удерживать слизистые оболочки желудка смазанными и поддерживать правильное функционирование желудочного тракта.такие как йогуртные напитки и кефир, способствуют восстановлению здоровой микрофлоры в желудке и кишечнике, улучшая пищеварение и снижая риск развития различных желудочных проблем.содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают укрепить слизистые оболочки желудка и поддерживают его здоровье.содержит вещества, которые могут защитить слизистую оболочку желудка и уменьшить воспаление.Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктов для сердца.

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