Врач Утюмова: самым полезным овощем является брокколи – 100 г дают норму витамина С
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова: превзойти брокколи в насыщенности витамином С очень сложно, и это не единственное его полезное свойство.
Врач Утюмова объяснила, что позволяет брокколи считаться самым полезным овощем. Медик отметила, что его несомненным достоинством является высокая концентрация витамина С: всего 100 г брокколи дают организму суточную норму этого с антиоксиданта, эффективно поддерживающего работу иммунной системы.
«Витамин С регулирует функции нервной системы, активирует деятельность эндокринных желез, участвует в формировании устойчивости к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме», - поделилась Дарья Утюмова с «Газетой.Ru».
Еще одна важная особенность брокколи – это насыщенность витамином К, который имеет особое значение для осуществления процессов по свертыванию крови и повышению плотности костной ткани. Вдобавок в этом овоще много кальция и магния, необходимых для полноценной деятельности сердечно-сосудистой системы, а также клетчатки, улучшающей функционирование желудочно-кишечного тракта и снижающей уровень холестерина.
Кроме того, в брокколи присутствует лютеин – антиоксидант, который очень «любят» наши глаза и капилляры. Также овощ богат каротиноидами, способными уничтожать свободные радикалы, повреждающие целостность клеток и способствующие развитию воспалений и ассоциированных заболеваний, включая рак.
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Дарья Утюмова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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