Гастроэнтеролог Утюмова: картошка - самый вредный овощ, нутрициолог Строков рассказал почему он полезен для здоровых людей
Один из вредных для здоровья овощей, по мнению врачей, — картофель, подчеркнула гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье, Дарья Утюмова, в интервью для «Газеты.Ru».
По словам специалиста, все сорта картофеля характеризуются высоким гликемическим индексом. Этот показатель указывает на скорость, с которой углеводы из продукта усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. Употребление картофеля может вызывать резкое увеличение уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме, отметила Утюмова.
Под воздействием картофеля поджелудочная железа начинает вырабатывать дополнительный инсулин для снижения уровня сахара в крови, а также запускается процесс накопления жиров. В связи с этим лицам с сахарным диабетом или ожирением рекомендуется ограничить потребление этого овоща, отметила врач.
Важно отметить, что гликемический индекс рассчитывается на основе конкретного продукта и может изменяться в зависимости от способа приготовления. Например, гликемический индекс картофельного пюре выше, чем у запеченного картофеля с кожурой или вареного в мундире, добавила Утюмова.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, почему для здоровых людей картофель являются полезным продуктом.
"Любой овощ можно сделать вредным, если его неправильно приготовить. Картофель фри и картофельное пюре с большим количеством масла не являются полезными продуктами. Картофель, несмотря на ряд недостатков, также является полезным овощем благодаря своим свойствам и питательным компонентам", - говорит Строков.
Достаточное содержание витаминов и минералов
"Картофель богат витамином С, который является мощным антиоксидантом, помогающим укрепить иммунитет и защитить клетки от повреждений".
Картофель также содержит витамины группы В, в том числе витамины В6 и В9 (фолиевая кислота), необходимые для нормального функционирования нервной системы и процесса образования крови.
Полезные для пищеварения волокна
Картофель содержит диетические волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и предотвращению запоров.
Низкое содержание жиров и холестерина
Картофель является низкокалорийным овощем и содержит незначительное количество жиров и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, следящих за своим весом и здоровьем сердечно-сосудистой системы.
Разнообразные способы приготовления
Картофель можно готовить множеством способов, варить, жарить, запекать, что делает его универсальным и доступным овощем для различных блюд.
"Хотя картофель имеет некоторые недостатки, такие как высокий гликемический индекс, употребление его в разумных количествах в рамках сбалансированной диеты может принести пользу здоровью благодаря своему питательному составу", - подчеркивает Строков.
Ранее МедикФорум писал о причинах густой крови.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий