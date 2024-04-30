Гастроэнтеролог Утюмова: картошка - самый вредный овощ, нутрициолог Строков рассказал почему он полезен для здоровых людей

"Любой овощ можно сделать вредным, если его неправильно приготовить. Картофель фри и картофельное пюре с большим количеством масла не являются полезными продуктами. Картофель, несмотря на ряд недостатков, также является полезным овощем благодаря своим свойствам и питательным компонентам", - говорит Строков.

Достаточное содержание витаминов и минералов

"Картофель богат витамином С, который является мощным антиоксидантом, помогающим укрепить иммунитет и защитить клетки от повреждений".

Полезные для пищеварения волокна

Низкое содержание жиров и холестерина

Разнообразные способы приготовления

"Хотя картофель имеет некоторые недостатки, такие как высокий гликемический индекс, употребление его в разумных количествах в рамках сбалансированной диеты может принести пользу здоровью благодаря своему питательному составу", - подчеркивает Строков.

По словам специалиста, все сорта картофеля характеризуются высоким гликемическим индексом. Этот показатель указывает на скорость, с которой углеводы из продукта усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. Употребление картофеля может вызывать резкое увеличение уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме,Под воздействием картофеля поджелудочная железа начинает вырабатывать дополнительный инсулин для снижения уровня сахара в крови, а также запускается процесс накопления жиров. В связи с этим лицам с сахарным диабетом или ожирением рекомендуется ограничить потребление этого овоща, отметила врач.Важно отметить, что гликемический индекс рассчитывается на основе конкретного продукта и может изменяться в зависимости от способа приготовления. Например, гликемический индекс картофельного пюре выше, чем у запеченного картофеля с кожурой или вареного в мундире,почему для здоровых людей картофель являются полезным продуктом.Картофель также содержит витамины группы В, в том числе витамины В6 и В9 (фолиевая кислота), необходимые для нормального функционирования нервной системы и процесса образования крови.Картофель содержит диетические волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и предотвращению запоров.Картофель является низкокалорийным овощем и содержит незначительное количество жиров и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, следящих за своим весом и здоровьем сердечно-сосудистой системы.Картофель можно готовить множеством способов, варить, жарить, запекать, что делает его универсальным и доступным овощем для различных блюд.Ранее МедикФорум писал о причинах густой крови.

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