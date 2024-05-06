Диетолог Лазуренко: чай никак не способствует снижению веса

«Чай не влияет на объем жировой клетки и никаким образом не способствует снижению веса. Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом», - подчеркнула Лазуренко в комментарии NEWS.ru

«Для похудения важны комплексные мероприятия. Только лишь чай вес не снизит», - подчеркнула эксперт.

Диетолог Наталья Лазуренко сообщила, что чаю нередко приписывают способность каким-то особым образом влиять на жировые клетки. В реальности никакого жиросжигания только лишь потому, что человек пет чай, – не происходит, отметила медик.Диетолог констатировала, что качественный чай является великолепным источником витаминов (например, витаминов группы В), микроэлементов, а также антиоксидантов (таких как полефинолы, активизирующие процессы выведения токсичных компонентов). Его употребление связано со многими положительными эффектами. Но если говорить о похудении, то чай может быть полезен только как напиток, присутствующий в рационе, который целиком заточен на стремление человека сбросить вес.Лазуренко обратила внимание на то, что в тех случаях, когда человек ведет физически активный образ жизни, много двигается, употребление чая дополнительно стимулирует активность общего метаболизма. Активный метаболизм влияет на усвоение углеводов и жиров – для снижения веса и сохранения стройности это важно, резюмировала диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-физиолог Александр Созыкин посоветовал россиянам употреблять листовой, а не пакетированный чай

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