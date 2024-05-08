Диетолог Гинзбург: творожная масса содержит трансжиры и может негативно влиять на организм

«В творожной массе обычно содержится много сахара, а также трансжиров. Такое сочетание ингредиентов, по словам врача, сводит на нет полезные свойства творога», - отметил диетолог в интервью радио Sputnik.

«Если человек уже в возрасте 50-60 лет, имеются ожирение, гипертония, то для него творожная масса – это просто вредный продукт. Детям я бы тоже ее не рекомендовал».

Диетолог Гинзбург заявил, что творожную массу нельзя считать полезным продуктом. Он предупредил, что популярный продукт содержит трансжиры, которые должны ограничиваться в питании практически всех людей.По словам Гинзбурга, частое употребление жирной и сладкой творожной массы негативно влияет на организм, способствуя возникновению сахарного диабета, ожирения, атеросклероза. Врач уточнил, кому не следует есть данный продукт совсем.Здоровому человеку диетолог посоветовал есть творожную массу в количестве не более двух ложек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких продуктах может содержаться спирт

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