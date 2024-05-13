Яблоки, бананы и груши названы среди особенно полезных для сердца фруктов

Некоторые фрукты особенно полезны для сердца, поскольку содержат в себе вещества, улучшающие деятельность сердечной мышцы. Их употребление позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, способствуя снижению давления и уменьшая вероятность возникновения такой сосудистой патологии как атеросклероз; об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные иностранных кардиологов.Среди особенно полезных для сердца фруктов медиками были названы яблоки, бананы и груши.В частности, вместе с яблоками организм получает антиоксиданты, клетчатку, витамин С, калий – все эти вещества содействуют оздоровлению сосудистой ткани, делая её эластичной и выносливой, а также препятствуют накоплению холестерина в артериях и сосудах, улучшая проводимость крови.Что касается бананов, в них много клетчатки, витамина С, витамина В6, калия, магния, антиоксидантов. Их употребление помогает улучшить сон и укрепить нервы, улучшает защиту сердечно-сосудистой системы от влияния стресса, способствует нормализации сердечного ритма.Груши, в свою очередь, насыщены клетчаткой, которая помогает снизить концентрацию холестерина и заодно артериальное давление.Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ежедневно следует съедать не меньше двух фруктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые сочетания продуктов являются вредными для организма

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