Диетолог Дюваль: кедровые орехи входят в топ-20 продуктов, полезных из-за своих жиров

«Кедровые орехи входят в топ-20 продуктов, которые приносят реальную пользу организму из-за своих жиров. Я их даже иногда назначаю пациентам в качестве вспомогательного продукта для разрешения каких-то проблем со здоровьем», – поделилась медик в интервью радио Sputnik

Диетолог Дюваль сообщила, что кедровые и грецкие орехи отличаются самым высоким содержанием ценных компонентов и потому считаются наиболее полезными. Она добавила, что кедровые орехи входят в число продуктов, которые оздоровляют организм своими жирами.Дюваль подчеркнула, что орехи являются калорийной и тяжелой пищей, их нельзя употреблять в большом количестве. При имеющихся хронических проблемах с ЖКТ орехи и вовсе исключаются из рациона.При отсутствии патологий ЖКТ человек без вреда для организма может съесть небольшую горсть орехов за день, не более того, констатировала врач.Также медик обратила внимание на то, что кешью не является орехом, данный продукт относится к бобовым культурам. При непереносимости бобовых есть его не следует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты рекомендуются для употребления как особенно полезные для сердца.

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