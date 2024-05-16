«Если средняя калорийность нашего питания — 1800 калорий, то можно абсолютно спокойно снижать ее в два раза, и питание наше должно быть не больше 900 килокалорий в день», - рассказала Светлана Трофимова на съемках программы «О самом главном».

«В рамках диеты можно употреблять цельнозерновые продукты, отварную фасоль, низкокалорийные овощи, орехи, яйца и воду», - поделился врач.

Многие россияне жалуются на то, что в период майских выходных они набрали лишние килограммы. Врач Трофимова назвала способ похудеть с помощью имитирующей голодание диеты. Такая диета требует двукратного сокращения объема калорий, получаемых за день.Эксперт добавила, что придерживаться такого питания со сниженной калорийностью нужно в течение пяти дней подряд. В остальные дни месяца человек может следовать своему обычному рациону (при условии, что нет патологического переедания).Другой эксперт программы, врач Сергей Агапкин отметил, что предложенная его коллегой диета рекомендуется как способ профилактики сахарного диабета и слабоумия – она способствует снижению воспаления в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему худеющим людям следует включать в свой рацион жирную рыбу

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