«Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в сельди, скумбрии и лососе, обладают противовоспалительным эффектом, улучшают работу сердца и мозга, а также могут стимулировать сжигание жира», - заявил Садыков.

«Многие исследования подтверждают, что включение жирной рыбы в рацион питания способствует снижению веса и уменьшению жировой прослойки… для достижения максимальной пользы для здоровья и фигуры стоит употреблять жирную рыбу 2-3 раза в неделю», посоветовал врач в комментарии порталу «Доктор Питер».

Диетолог Садыков назвал сельдь полезной для похудения рыбой. Также худеющим людям врач посоветовал употреблять скумбрию, лосось. Жир, которым насыщена такая рыба, является ненасыщенным. Данный тип жиров обладает свойством надолго насыщать, активизировать метаболизм, стимулировать сжигание жировых отложений.Врач добавил, что жирная рыба полезна для похудения еще и как богатый источник белка, являющегося основой здорового питания. Благодаря его употреблению человек дольше ощущает сытость и реже перекусывает – это способствует сокращению калорий и снижению веса.Кроме того, в жирной рыбе содержатся витамины A, D и B12, селен, цинк, йод – важнейшие для крепкого иммунитета вещества. За счет её употребления организм легче переносит ограничения, необходимые для похудения, его здоровье не ослабевает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вызвать появление отеков летом

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