Кардиолог Копылов: регулярный прием сухофруктов помогает в борьбе с гипертонией

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изюм

Кардиолог Филипп Копылов назвал сухофрукты одними из самых полезных продуктов для нормализации артериального давления.

Заниматься профилактикой гипертонии и снижением высокого кровяного давления необходимо, чтобы избежать развития таких опасных патологий как сердечная и почечная недостаточность, инфаркты и инсульты, деменция. Кардиолог Копылов отметил, что на состояние сосудистой системы и давления большое влияние оказывают пищевые привычки людей. По его словам, употребление некоторых продуктов эффективно способствует улучшению состояния сосудов и снижению давления крови на их стенки.

«В свой рацион стоит добавить продукты, богатые калием. Калий – это вещество, которое благотворно влияет на сердце человека и артериальное давление. Благодаря действию калия на организм, можно значительно уменьшить показатели на тонометре», - цитируют медика «Пруфы.рф».

В частности, калий способствует активному выведению из организма натрия – ключевого компонента соли, который вызывает задержку жидкости в тканях, отеки и в связи с этим ведет к повышению давления. Копылов уточнил, что богатым источником калия являются сухофрукты.

Кариолог констатировал, что регулярный прием сухофруктов действенно помогает в борьбе с гипертонией.

«Обязательно стоит добавить чернослив, курагу и изюм в рацион своего питания. Эффект сразу не стоит ждать, но важно употреблять эти фрукты регулярно», - поделился врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают восполнять в организме уровень йода, нехватка которого является опасной для человека.

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Филипп Копылов
Филипп Копылов
ЗОЖ
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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