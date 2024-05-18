Академик Тутельян: нехватка йода опасна для организма – как восполнить его уровень

«При недостатке йода могут возникнуть проблемы в работе щитовидной железы, которые повлекут за собой сбои во всех системах организма», - сообщил медик.

«Дефицит йода особенно сказывается на умственных способностях детей и подростков до 18 лет — их познавательные, когнитивные функции в значительной степени зависят от обеспеченности йодом. И это только верхушка айсберга», - приводит слова ученого KP.RU

«Чаще ешьте рыбу и зеленый салат, осенью съедайте после завтрака или обеда спелую хурму . Круглый год — парочку грецких орехов в день. Йодированной солью нужно досаливать уже готовые блюда в тарелке».

Многие россияне испытывают недостаток йода. Академик Виктор Тутельян констатировал, что в российской воде, почве и мясе содержатся очень низкие концентрации йода. С недостатком этого микроэлемента в питании связано большое количество случаев патологий щитовидной железы.Тутельян подчеркнул, что особенно опасна нехватка йода для юного организмаВиктор Тутельян пояснил, как восполнить уровень йода. Самым простым способом устранить йододефицит он назвал использование йодированной соли. Кроме того, если у человека не диагностирована гиперфункция щитовидной железы, ему следует употреблять йодосодержащие продукты.В свою очередь, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что риск йододефицита возрастает, когда в рационе питания не хватает селена, а также когда человек злоупотребляет алкоголем, курит.Врач Павлова также поделилась рекомендацией, как восполнить уровень йода в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Анна Кореневич назвала ошибки в питании , которые делают кровь густой и ведут к тромбозу.

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