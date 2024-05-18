Академик Тутельян: нехватка йода опасна для организма – как восполнить его уровень
Академик РАН Виктор Тутельян посоветовал россиянам использовать йодированную соль.
Многие россияне испытывают недостаток йода. Академик Виктор Тутельян констатировал, что в российской воде, почве и мясе содержатся очень низкие концентрации йода. С недостатком этого микроэлемента в питании связано большое количество случаев патологий щитовидной железы.
«При недостатке йода могут возникнуть проблемы в работе щитовидной железы, которые повлекут за собой сбои во всех системах организма», - сообщил медик.
Тутельян подчеркнул, что особенно опасна нехватка йода для юного организма
«Дефицит йода особенно сказывается на умственных способностях детей и подростков до 18 лет — их познавательные, когнитивные функции в значительной степени зависят от обеспеченности йодом. И это только верхушка айсберга», - приводит слова ученого KP.RU.
Виктор Тутельян пояснил, как восполнить уровень йода. Самым простым способом устранить йододефицит он назвал использование йодированной соли. Кроме того, если у человека не диагностирована гиперфункция щитовидной железы, ему следует употреблять йодосодержащие продукты.
В свою очередь, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что риск йододефицита возрастает, когда в рационе питания не хватает селена, а также когда человек злоупотребляет алкоголем, курит.
Врач Павлова также поделилась рекомендацией, как восполнить уровень йода в организме.
«Чаще ешьте рыбу и зеленый салат, осенью съедайте после завтрака или обеда спелую хурму. Круглый год — парочку грецких орехов в день. Йодированной солью нужно досаливать уже готовые блюда в тарелке».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Анна Кореневич назвала ошибки в питании, которые делают кровь густой и ведут к тромбозу.
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Виктор Тутельян
Здоровье
академик РАН, профессор, главный внештатный диетолог Минздрава
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