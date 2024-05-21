Врач Атаманова: людям с болезнями почек и печени не следует пить напиток из чайного гриба

«Напиток не стоит пить людям, у которых есть серьезные заболевания почек, легких и печени, а также людям со слабой иммунной системой. Это люди с онкологическими заболевания, ВИЧ-инфицированные и пережившие трансплантацию органов» - поделилась Атаманова с « Газетой.Ru ».

Врач-эндокринолог Юлия Атаманова предупредила в интервью: напиток, готовящийся из чайного гриба, не является исключительно полезным – на организм некоторых людей он может оказывать негативное влияние. В частности, отметила медик, напиток из чайного гриба не следует пить людям с болезнями почек и печени.Эндокринолог рассказала, что свойства напитка из чайного гриба изучались в научных исследованиях. Было установлено, что его прием способен негативно влиять на функционирование иммунной системы и вызывать нарушения кислотности крови.Атаманова подчеркнула, что наука не нашла подтверждения лечебному эффекту от употребления чайного гриба – многие оздоровительные свойства приписываются ему необоснованно. Врач констатировала, что для абсолютно полезного напитка он содержит слишком много сахара, к тому же в процессе брожения при его изготовлении образуется алкоголь (это, кстати, делает его потенциально опасным для детей и беременных или кормящих женщин). Кроме того, в напиток из чайного гриба могут проникать плесневые грибы, а вместе с ними – токсины.В отсутствие противопоказаний употреблять его следует только в умеренном количестве, подчеркнула эксперт, – не больше половины стакана. Превышение этого количества может вызвать проблемы с пищеварением: вздутие, диарею и метеоризм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях становится потенциально опасным для организма черный чай.

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