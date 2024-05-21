Врач Тяжельников: черный чай может быть опасен при приеме на голодный желудок

«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», - констатировал специалист.

«Для восполнения запаса жидкости крови, лимфы, клеток нужно употреблять чистую воду без химических примесей», - постулировал специалист.

Врач Тяжельников рассказал, в каких случаях черный чай может оказаться опасным для здоровья и самочувствия напитком. В разговоре с РИА Новости он отметил , что достаточно крепкий черный чай может быть опасен при приеме на голодный желудок. Его питье натощак, в частности, противопоказано людям с хроническими проблемами в состоянии ЖКТ.Также с осторожностью пить черный чай нужно людям с высоким кровяным давлением. Тяжельников напомнил, что данный напиток является более «сильным» по сравнению с зеленым, и в силу своего тонизирующего эффекта он способен вызывать спазмы сосудов, ведущие к повышению артериального давления.В то же время при отсутствии противопоказаний питье черного чая позитивно сказывается на нервной системе, психоэмоциональном состоянии. Кроме того, это улучшает обмен веществ, добавил эксперт.Что касается зеленого чая, в силу менее интенсивной обработки он сохраняет больше полезных веществ, таких как минералы или антиоксиданты. По словам Тяжельникова, его прием способствует снижению кровяного давления и укреплению иммунитет, вдобавок зеленый чай обладает свойством снижать уровень глюкозы в крови.Врач подчеркнул, что несмотря на пользу чая и его употребление, ничто в рационе не может заменить собой чистую питьевую воду. Более того, чай как раз оказывает обезвоживающее действие, стимулируя мочегонные процессы. Также нужно помнить, что частое питье чая снижает в организме содержание важных микроэлементов (например, кальция).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, выпадение волос может оказаться последствием недостатка жидкости в организме

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