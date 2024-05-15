Врач Малиновская: прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов

58 Фото: https://unsplash.com/photos/brown-gel-close-up-photography-przZDqzZKpk
витамин D

Врач Светлана Малиновская предупредила россиян о возможном ухудшении самочувствия из-за приема витамина D.

Витамин D является одним из важнейших нутриентов для человеческого организма, от его достатка зависит состояние иммунной системы, психическое здоровье. Нередко можно услышать, что принимать данный витамин многим людям следует практически круглый год – например, если они много времени проводят в помещениях или живут в условиях климата с редким солнцем.

Но врач Малиновская констатировала: употреблять данный витамин как добавку или препарат следует строго в соответствии с показаниями анализа крови.

«Летом, когда солнечного света достаточно, лучше дать организму отдохнуть от приема искусственных витаминов», - подчеркнула медик в комментарии NEWS.ru.

Светлана Малиновская заявила, что самодеятельный прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов.

«У взрослых он проявляется тошнотой, рвотой, зудом кожи, головной болью, болезненными ощущениями в глазах, диареей, повышенным мочеиспусканием», - предостерегла эксперт.

Врач обратила внимание на то, что прием витамина D побуждает организм интенсивнее усваивать кальций, последствием данного процесса может оказаться гиперкальциемия. В её случае кальций накапливается в тканях и внутренних органах, при этом повышается риск их патологий: могут пострадать печень, почки, легкие, сердце, сосуды. Также гиперкальциемия может спровоцировать алопецию (облысение) и неврологические нарушения в виде головокружения и спутанности сознания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое обезболивающее менее всего вредит желудку.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Малиновская
Светлана Малиновская
Здоровье
заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы
Читать MedikForum.ru в
Врач Бурнацкая: пожилым людям осенью важно восполнять нехватку кальция и витамина D
Врач Филатова предупредила о вреде неправильного приема омега-3 и витамина D
Врач Малиновская: в БАДах могут присутствовать антибиотики
Теги : витамин D, опасность для здоровья, Светлана Малиновская
Кардиолог Кондрахин рассказал о появлении шрамов на сердце из-за стресса
Врач Малиновская: прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов
Врач Гарушьян: тяга к сладкому может указывать на дефицит магния или железа