Врач Малиновская: прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов

«Летом, когда солнечного света достаточно, лучше дать организму отдохнуть от приема искусственных витаминов», - подчеркнула медик в комментарии NEWS.ru

«У взрослых он проявляется тошнотой, рвотой, зудом кожи, головной болью, болезненными ощущениями в глазах, диареей, повышенным мочеиспусканием», - предостерегла эксперт.

Витамин D является одним из важнейших нутриентов для человеческого организма, от его достатка зависит состояние иммунной системы, психическое здоровье. Нередко можно услышать, что принимать данный витамин многим людям следует практически круглый год – например, если они много времени проводят в помещениях или живут в условиях климата с редким солнцем.Но врач Малиновская констатировала: употреблять данный витамин как добавку или препарат следует строго в соответствии с показаниями анализа крови.Светлана Малиновская заявила, что самодеятельный прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов.Врач обратила внимание на то, что прием витамина D побуждает организм интенсивнее усваивать кальций, последствием данного процесса может оказаться гиперкальциемия. В её случае кальций накапливается в тканях и внутренних органах, при этом повышается риск их патологий: могут пострадать печень, почки, легкие, сердце, сосуды. Также гиперкальциемия может спровоцировать алопецию (облысение) и неврологические нарушения в виде головокружения и спутанности сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое обезболивающее менее всего вредит желудку

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.