Врач Денисова: некоторые напитки в жару сгущают кровь и повышают риск тромба
Врач-диетолог, биотехнолог Наталья Денисова: в жару нужно с осторожностью употреблять напитки, содержащие кофеин.
Врач Денисова напомнила, что жару часто нарушается водно-солевой баланс, так как из-за обильной отдачи влаги организм теряет интенсивнее электролиты и минеральные вещества. Она предупредила, что некоторые напитки усугубляют такое нарушение, стимулируя работу почек и мочевыделительной системы, и это может неблагоприятно сказаться на самочувствии. Значительная потеря солей с потом и мочой может вызвать чувство слабости, потерю работоспособности, перепады давления, предобморочное состояние.
Особенно опасным эффектом, который могут вызвать напитки, стимулирующие потоотделение и мочеиспускание в жару, является появление густой крови. Неподходящие напитки в жару сгущают кровь и повышают риск тромба, заявила Наталья Денисова в комментарии aif.ru. В этом плане небезопасны кофеинсодержащие напитки.
«В жаркую погоду лучше не употреблять крепкий кофе и алкоголь. Эти напитки стимулируют выделение мочи и потерю жидкости. В
результате возрастает риск сгущения крови и образования тромбов. Много кофеина также в энергетиках, поэтому их в жару тоже лучше не использовать», - посоветовала врач.
результате возрастает риск сгущения крови и образования тромбов. Много кофеина также в энергетиках, поэтому их в жару тоже лучше не использовать», - посоветовала врач.
Денисова отметила, что в жаркую погоду следует отдавать предпочтение минеральной воде, воде с добавлением мяты, огурца, лимона или ягод, а также отвару из сухофруктов – они не только утоляют жажду, но и дают полезные вещества, витамины и микроэлементы.
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Наталья Денисова
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии
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