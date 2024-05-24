Врач Денисова: некоторые напитки в жару сгущают кровь и повышают риск тромба

«В жаркую погоду лучше не употреблять крепкий кофе и алкоголь. Эти напитки стимулируют выделение мочи и потерю жидкости. В

результате возрастает риск сгущения крови и образования тромбов. Много кофеина также в энергетиках, поэтому их в жару тоже лучше не использовать», - посоветовала врач.

Врач Денисова напомнила, что жару часто нарушается водно-солевой баланс, так как из-за обильной отдачи влаги организм теряет интенсивнее электролиты и минеральные вещества. Она предупредила, что некоторые напитки усугубляют такое нарушение, стимулируя работу почек и мочевыделительной системы, и это может неблагоприятно сказаться на самочувствии. Значительная потеря солей с потом и мочой может вызвать чувство слабости, потерю работоспособности, перепады давления, предобморочное состояние.Особенно опасным эффектом, который могут вызвать напитки, стимулирующие потоотделение и мочеиспускание в жару, является появление густой крови. Неподходящие напитки в жару сгущают кровь и повышают риск тромба, заявила Наталья Денисова в комментарии aif.ru . В этом плане небезопасны кофеинсодержащие напитки.Денисова отметила, что в жаркую погоду следует отдавать предпочтение минеральной воде, воде с добавлением мяты, огурца, лимона или ягод, а также отвару из сухофруктов – они не только утоляют жажду, но и дают полезные вещества, витамины и микроэлементы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно пить томатный, свекольный и березовый сок , об этом подробнее рассказала диетолог Юлия Чехонина.

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