Нутрициолог Сысова: важность употребления супов для профилактики язвы – это миф

«Убеждение, что супы помогают предотвратить язву желудка, гастрит и другие подобные заболевания, является не более чем мифом. К этим недугам приводит постоянное нерациональное питание, длительный прием лекарственных препаратов, стрессы, вредные привычки», - поделилась специалист с NEWS.ru

Существует мнение, что регулярное употребление супов является полезной привычкой, когда речь идет о предотвращении гастрита и язвы. Однако нутрициолог Сысова убеждена: важность употребления супов для профилактики язвы – это миф.Ольга Сысова отметила, что такие распространенные проблемы с ЖКТ как язва и гастрит возникают в первую очередь под воздействием воспаления на ткани пищеварительного тракта. Суп не может быть способом лечения воспалительного процесса.Сысова высказалась о том, что супы в рационе могут быть очень полезными при уже имеющихся проблемах с ЖКТ. Теплые, а не горячие супы наиболее комфортны для желудочно-кишечного тракта, из такой пищи он может получить по максимуму полезных веществ без лишнего напряжения.Ранее портал MedikForum.ru писал о негативных последствиях питья по утрам на пустой желудок воды с лимоном.

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