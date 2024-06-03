«Чтобы быть стройными и здоровыми, нужно максимально ограничить потребление трёх продуктов – сахара, красного мяса, алкоголя. Полностью отказываться от них не стоит, но по возможности их стоит заменять более полезными аналогами», - уточнила медик в комментарии NEWS.ru

«Заменить привычные сладости можно фруктами, ягодами, сухофруктами. Иногда можно позволять себе горький шоколад», - именно так врач советует употреблять сладкое.

Врач Дианова назвала алкоголь среди трёх продуктов, которые нужно ограничивать всем, но в первую очередь тем, кто хочет сбросить лишний вес.Главным «врагом» организма Дианова считает добавленный сахар. По словам диетолога, современные люди едят его в чрезмерном количестве, поскольку такой сахар присутствует не только в сладких продуктах и напитках, но и в многочисленной продукции пищевой промышленности.Что касается красного мяса, прежде всего в рационе следует сокращать продукты его переработки, поуфабрикаты готового производства. Белок, за который ценится мясо, иногда следует получат из рыбы, яиц, тофу, ферментированных сыров.Говоря об алкоголе, Дианова отметила, что иногда себе можно позволить немного красного вина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые популярные продукты нарушают кислотно-щелочной баланс в организме и ведут к его закислению.

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