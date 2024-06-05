Биолог Лялина: крабовые палочки вполне могут быть частью разнообразного рациона
Биолог Ирина Лялина рассказала, как часто можно есть крабовые палочки.
Биолог Лялина дала понять, что крабовые палочки не являются самым полезным продуктом. Но если хочется, можно позволить себе съесть их – при соблюдении умеренности вреда от этого не будет. По словам эксперта, крабовые палочки вполне могут быт частью разнообразного рациона.
«Крабовые палочки могут быть частью разнообразного рациона, хотя и не следует полагаться только на них. Полезнее всего есть их с овощами», - сообщила Лялина NEWS.ru.
Биолог добавила, что плюсом продукта является его низкая калорийность. В то же время производители продукта могут использовать добавки, поэтому перед покупкой следует внимательно изучать его состав – лучше не приобретать то, что содержит много консервантов.
«Крабовые палочки могут быть включены в рацион человека не более одного раза в неделю», - предупредила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иногда стаканом минералки можно заменить тарелку супа, об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Лялина
ЗОЖ
и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог
Оставить комментарий