Биолог Лялина: крабовые палочки вполне могут быть частью разнообразного рациона

«Крабовые палочки могут быть частью разнообразного рациона, хотя и не следует полагаться только на них. Полезнее всего есть их с овощами», - сообщила Лялина NEWS.ru

«Крабовые палочки могут быть включены в рацион человека не более одного раза в неделю», - предупредила эксперт.

Биолог Лялина дала понять, что крабовые палочки не являются самым полезным продуктом. Но если хочется, можно позволить себе съесть их – при соблюдении умеренности вреда от этого не будет. По словам эксперта, крабовые палочки вполне могут быт частью разнообразного рациона.Биолог добавила, что плюсом продукта является его низкая калорийность. В то же время производители продукта могут использовать добавки, поэтому перед покупкой следует внимательно изучать его состав – лучше не приобретать то, что содержит много консервантов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иногда стаканом минералки можно заменить тарелку супа , об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

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