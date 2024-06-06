Врач Тимощенко назвала яйца среди лучших продуктов для роста мышц

«Для роста мышц необходимо достаточное количество белка. Лучшими белковыми продуктами являются яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты — это самый легкоусвояемый белок», - объяснила медик NEWS.ru

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала яйца среди лучших продуктов для роста мышц.Говоря о мясе как источнике белка, врач Тимощенко уточнила: употреблять красное мясо следует не чаще двух раз в неделю. Вдобавок для укрепления и роста мышц специалист посоветовала употреблять птицу.Эксперт добавила, что поставщиком белка в рационе человека также являются бобовые культуры и крупы. Поэтому в меню будет полезно включать гречку и цельный овес, фасоль, нут и зеленый горошек.Развитые и крепкие мышцы во время физической активности выделяют миокины – белки, участвующие в выработке инсулина и подавляющие развитие некоторых опухолевых клеток. Также мышцы являются главными потребителями глюкозы – их хорошее состояние снижает риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, метаболических нарушений. Их укрепление препятствует возрастной саркопении (потеря мышечной массы), которая ускоряет дряхление организма, обусловленное старением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты, не будучи солеными, могут вызывать появление отеков

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.