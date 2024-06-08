Врач Соломатина: необходимость выпивать по два литра воды в день – это миф

«Врачи и диетологи стали говорить про пресловутые два литра вводы, чтобы население озаботилось своим здоровьем, хотя, конечно, эти рекомендации не подходят всем… люди любят готовые простые решения, поэтому и набрала популярность эта норма. Людям с массой тела 50 кг и 80 кг нужны разные объемы жидкости», - подчеркнула эксперт в беседе с Regions.ru

Врач Соломатина дала понять, что необходимость выпивать по два литра чистой воды в день – это миф. Между тем именно это количество обычно часто рекомендуется с целью оздоровления. Медик отметила, что такой объем – два литра – является настолько усредненным и приблизительным показателем, что большинству людей просто не подходит.Соломатина добавила, что количество воды, необходимое организму, определяется с учетом пищи, содержащей влагу, а также с учетом имеющихся хронических заболеваний. Но даже здоровым людям, подчеркнула она, пить воду нужно без фанатизма. Обычно суточное количество воды определяется, исходя из расчета 30 мл на килограмм веса человека. Не стоит забывать, что этот объем подразумевает всю жидкость, включая ту, что содержится в продуктах. Соломатина сообщила, что овощи, ягоды и фрукты, а также супы и каши содержат в себе довольно много жидкости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты наиболее эффективно защищают от болезней сердца

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