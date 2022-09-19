Эндокринолог развенчала мифы о вреде картофеля

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картофель

Многие ошибочно считают картофель вредным продуктом и стараются избегать его в своем рационе. Эндокринолог Зухра Павлова развенчала этот миф и рассказала, в каком виде картофель может быть полезным.

Несмотря на стереотипы, многие в нашей стране все-таки любят картофель и блюда из него. На столе во многих семьях он — частый гость. И по праздникам, и в будни. Может ли картошка быть полезной и не вредить здоровье и фигуре?

«Самая большая проблема с картофелем заключается в том, что самые популярные рецепты с ним очень калорийны. Например, порция картофель-фри „весит“ примерно столько же калорий, сколько и „бигмак“ — под 600. Картофельное пюре включает в себя огромный кусок сливочного масла, не считая молока или сливок», — говорит эксперт.

Именно переизбыток жиров и соли делает картофельные блюда не очень полезными и сверхкалорийными, а не сама картошка. Чрезмерное потребление жареной и жирной пищи повышает риск развития патологий сосудов и сердца, диабета, бьет по печени.

Может ли картофель быть полезным? Может. В вареном виде, без добавок. Приготовленный таким образом картофель можно есть даже на диете.

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Эксперт не рекомендует употреблять картофель в горячем виде после варки, дайте ему немного остыть. Во время остывания часть крахмала трансформируется в особую форму, что позволит избежать резких скачков глюкозы в крови.

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Кроме того, немного остывший картофель снабдит кишечник не крахмалом, а пищевыми волокнами, что весьма полезно для кишечной микрофлоры.
Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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