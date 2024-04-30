Диетолог Мосли: семена льна помогут снизить артериальное давление
Известно, что льняное семя улучшает пищеварение, помогает в борьбе с запорами. Однако с помощью семян льна можно также снизить артериальное давление.
Как рассказал диетолог Майкл Мосли Daily Mirror, семена льна являются уникальным продуктом, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они содержат, как минимум, три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовую кислоту, клетчатку и лигнаны.
Альфа-линоленовая кислота имеет противовоспалительное действие, лигнаны являются антиоксидантом, а клетчатка защищает сердце, снижая уровень холестерина.
Исследования доказали, что семена льна полезны для снижения артериального давления и помогают улучшить качество кожи.
— Это может быть связано с жирными кислотами и антиоксидантами, которые содержатся в семенах. Они будут действовать лучше, если вы их измельчите, — отметил Мосли.
Подробнее о пользе семян льна:
1. Богаты питательными веществами. Семена льна содержат витамины (в том числе витамин Е), минералы (например, магний и марганец), а также растительные фитохимикаты, которые могут иметь антиоксидантные свойства.
2. Источник клетчатки. Семена льна богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови и контролировать уровень сахара, а нерастворимая клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.
3. Содержат омега-3 жирные кислоты:.Семена льна являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, таких как альфа-линоленовая кислота (ALA). Омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства и благотворно влияют на здоровье сердца и мозга.
4. Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, семена льна способствовуют улучшению здоровья кожи, снижению воспаления и увлажнению.
5. Исследования показывают, что употребление семян льна может быть связано с снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.
Противопоказания:
- диарея,
- острый холецистит,
- хронический холецистит (обострение),
- желудочно-кишечное кровотечение,
- непроходимость кишечника,
- гормонозависимые опухоли,
- возраст до 12 лет.
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