Диетолог Мосли: семена льна помогут снизить артериальное давление

диарея,

острый холецистит,

хронический холецистит (обострение),

желудочно-кишечное кровотечение,

непроходимость кишечника,

гормонозависимые опухоли,

возраст до 12 лет.

Как рассказал диетолог Майкл Мосли Daily Mirror, семена льна являются уникальным продуктом, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они содержат, как минимум, три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовую кислоту, клетчатку и лигнаны.Альфа-линоленовая кислота имеет противовоспалительное действие, лигнаны являются антиоксидантом, а клетчатка защищает сердце, снижая уровень холестерина.Исследования доказали, что семена льна полезны для снижения артериального давления и помогают улучшить качество кожи.— отметил Мосли.1. Богаты питательными веществами. Семена льна содержат витамины (в том числе витамин Е), минералы (например, магний и марганец), а также растительные фитохимикаты, которые могут иметь антиоксидантные свойства.2. Источник клетчатки. Семена льна богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови и контролировать уровень сахара, а нерастворимая клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.3. Содержат омега-3 жирные кислоты:.Семена льна являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, таких как альфа-линоленовая кислота (ALA). Омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства и благотворно влияют на здоровье сердца и мозга.4. Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, семена льна способствовуют улучшению здоровья кожи, снижению воспаления и увлажнению.5. Исследования показывают, что употребление семян льна может быть связано с снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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