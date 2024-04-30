Диетолог Мосли: семена льна помогут снизить артериальное давление

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Известно, что льняное семя улучшает пищеварение, помогает в борьбе с запорами. Однако с помощью семян льна можно также снизить артериальное давление. 

Как рассказал диетолог Майкл Мосли Daily Mirror, семена льна являются уникальным продуктом, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они содержат, как минимум, три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовую кислоту, клетчатку и лигнаны. 

Альфа-линоленовая кислота имеет противовоспалительное действие, лигнаны являются антиоксидантом, а клетчатка защищает сердце, снижая уровень холестерина.

Исследования доказали, что семена льна полезны для снижения артериального давления и помогают улучшить качество кожи. 

— Это может быть связано с жирными кислотами и антиоксидантами, которые содержатся в семенах. Они будут действовать лучше, если вы их измельчите, — отметил Мосли.

Подробнее о пользе семян льна:

1. Богаты питательными веществами. Семена льна содержат витамины (в том числе витамин Е), минералы (например, магний и марганец), а также растительные фитохимикаты, которые могут иметь антиоксидантные свойства.

2. Источник клетчатки. Семена льна богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови и контролировать уровень сахара, а нерастворимая клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.

3. Содержат омега-3 жирные кислоты:.Семена льна являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, таких как альфа-линоленовая кислота (ALA). Омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства и благотворно влияют на здоровье сердца и мозга.

4. Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, семена льна способствовуют улучшению здоровья кожи, снижению воспаления и увлажнению.

5. Исследования показывают, что употребление семян льна может быть связано с снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.

Противопоказания:

  • диарея, 
  • острый холецистит, 
  • хронический холецистит (обострение), 
  • желудочно-кишечное кровотечение, 
  • непроходимость кишечника, 
  • гормонозависимые опухоли, 
  • возраст до 12 лет.

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