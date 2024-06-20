Врач Тихомирова: персики отлично защищают от запоров

«Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов», - поделилась Елена Тихомирова с « Газетой.ru ».

Врач Тихомирова заявила, что малоизвестным полезным свойством персиков является их способность профилактировать запоры. Медик отметила, что персики богаты клетчаткой, эффективно стимулирующей работу пищеварительного тракта. Они отлично защищают от застойных явлений в ЖКТ.Она добавила, что персики также содержат много хрома и кремния – эти микроэлементы содействуют интенсивной выработке коллагена, положительно влияющего на состояние кожи, волос, зубов, ногтей, суставов.Специалист посоветовала ограничивать количество персиков порцией не больше 200 граммов (при обычных физнагрузках) за день. Тихомирова напомнила, что фрукты являются источником углеводов, которые активизируют процессы жироотложения при избыточном употреблении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво может быть калорийнее кондитерских изделий и с ним легко прибавить в весе

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