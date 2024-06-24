Диетолог Макиша: сметана полезна для кишечника как пробиотик

«Как показывают исследования, кисломолочные продукты – это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками, то есть содержат в своем составе те бактерии, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры», – рассказала специалист в комментарии « ФедералПресс ».

Диетолог Макиша констатировала, что сметана полезна для кишечника как пробиотик. Иначе говоря, она относится к продуктам, которые содержат бактерии, улучшающие состояние кишечной микробиоты.К другим достоинствам сметаны диетолог отнесла наличие белка, который хорошо усваивается организмом и обеспечивает его важными для иммунитета аминокислотами, а также молочного жира. По словам Марины Макиша, умеренное употребление молочного жира является полезным для нормализации гормонального баланса, правильной работы кишечного тракта и функций сердечнососудистой системы.Помимо того, сметана является источником кальция – микроэлемента, ответственного за крепкие зубы и кости, развитые мышцы и здоровую сердечную деятельность.Диетолог рекомендовала есть сметану жирностью не выше 15%.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно увлекаться белковыми диетами для похудения

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