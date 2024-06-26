Ученый Еремин: ежедневная аэробная нагрузка помогает замедлить старение организма

«Достижения современной медицины и комплексные программы позволяют замедлить биологическое старение на срок до восьми лет, а в некоторых случаях — до пятнадцати», - отметил Илья Еремин в комментарии aif.ru

«Также замедлить старение способно интервальное голодание, при котором разрешено есть восемь часов, а остальное время в сутках нужно воздерживаться от приемов пищи, и баротерапия», - поделился кандидат наук.

Ученый Еремин констатировал, что замедлить старение организма действительно возможно. Сегодня науке хорошо известно, что продолжительность жизни тесно связана с величиной теломер (участки хромосом).Также ученый обрати внимание на то, что существуют доступные способы, помогающие медленнее стареть. В частности, этому способствует ежедневная аэробная нагрузка – на нее должно приходиться минимум 30 минут. Одним из самых простых способов продления молодости научный специалист назвал прогулки интенсивным шагом.Еремин добавил, что на процессы старения, как и на многие другие аспекты здоровья у человека влияет кишечник – темпы старения зависят от его состояния. При отсутствии противопоказаний на работе кишечника обычно хорошо сказывается употребление ферментированных продуктов и пищи, богатой клетчаткой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет нужно минимизировать употребление хлеба и сахара , а также есть меньше красного мяса, об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Волкова.

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