Врач Волкова: после 40 лет нужно минимизировать хлеб и сахар, есть меньше красного мяса

«Чем ниже уровень эстрогенов, тем становится сложнее похудеть. Что касается инсулина, то это гормон, который утилизирует глюкозу. Если качество инсулина снижается, «свободной» глюкозы в крови становится больше, из-за чего нам хочется есть все чаще и чаще», - поделилась врач в своем Telegram-канале.

«Речь о том, чтобы постараться минимизировать хлеб и сахар, а также есть меньше красного мяса, отдавая предпочтение рыбе и птице», - уточнила эксперт.

Врач Волкова рассказала, что по мере приближения 50-летнего рубежа в организме начинает снижаться уровень эстрогенов (у женщин), а также ухудшается качество инсулина. Эти процессы влияют на негативные изменения с аппетитом, увеличение жировой массы и веса тела.Волкова добавила, что рацион питания после 40 лет должен выстраиваться таким образом, чтобы тормозить опасные процессы, ведущие к лишнему весу, а не стимулировать их интенсивное развитие. Медик посоветовала с этой целью уменьшить в повседневном меню количество трех продуктов.Также Екатерина Волкова порекомендовала употреблять после 40 лет достаточно продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, полезные для профилактики метаболического синдрома (в виде нерафинированных масел, орехов, несоленых семечек). Кроме того, для поддержания здорового веса следует употреблять до 500 граммов овощей в день и спать минимум 8 часов в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются провокаторами воспаления

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