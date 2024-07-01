Врач Тананакина: соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье

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полезные закуски

Соблюдение правильного питания в летний период поможет улучшить фигуру и укрепить здоровье, об этом сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Врач Тананакина соблюдение правильного питания летом поможет укрепи заявила в разговоре с РИАМО, что соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье.

«Летом в жару принимать пищу рекомендуется 5-6 раз в день, небольшими порциями для оптимального пищеварения. Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье», - поделилась специалист.

Тананакина добавила, что в жаркую погоду следует сокращать употребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов, употреблять больше сочных овощей и ягод. Она отметила, что многие люди летом начинают есть больше фруктов. Врач предупредила, что фрукты могут содержать крайне высокие дозы сахара и быть очень калорийными, так что необходимо контролировать эти параметры. Злоупотребление сладкими фруктами ничего хорошего здоровью не приносит.

Эндокринолог констатировала, что в пищу следует употреблять как можно менее сладкие виды плодов.

Для обогащения рациона медик посоветовала употреблять каши из цельного грубого зерна с орехами и фруктами.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологами было названо оптимальное количество куриных яиц, допустимых в недельном рационе.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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Теги : жаркая погода, правильное питание, Наталия Тананакина
Врач Тананакина: соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье
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