Врач Тананакина: соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье

«Летом в жару принимать пищу рекомендуется 5-6 раз в день, небольшими порциями для оптимального пищеварения. Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье», - поделилась специалист.

Врач Тананакина соблюдение правильного питания летом поможет укрепи заявила в разговоре с РИАМО, что соблюдение правильного питания летом поможет укрепить здоровье.Тананакина добавила, что в жаркую погоду следует сокращать употребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов, употреблять больше сочных овощей и ягод. Она отметила, что многие люди летом начинают есть больше фруктов. Врач предупредила, что фрукты могут содержать крайне высокие дозы сахара и быть очень калорийными, так что необходимо контролировать эти параметры. Злоупотребление сладкими фруктами ничего хорошего здоровью не приносит.Эндокринолог констатировала, что в пищу следует употреблять как можно менее сладкие виды плодов.Для обогащения рациона медик посоветовала употреблять каши из цельного грубого зерна с орехами и фруктами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологами было названо оптимальное количество куриных яиц , допустимых в недельном рационе.

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