Врач Бережанский: мороженое в жару опасно повышает нагрузку на сердце

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мороженое в руке женщины

Кандидат Павел Бережанский: в жару не нужно есть мороженое и другие холодные лакомства, насыщенные жиром.

Врач Бережанский предостерег: мороженое в жару опасно повышает нагрузку на сердце. Кроме того, оно заставляет интенсивнее работать пищеварительную систему, что чревато для организма, изнуренного жарой, перенапряжением и появлением разного рода нарушений.

Бережанский пояснил, что мороженое содержит много жира, который плохо переваривается в условиях жаркой погоды из-за недостаточных ресурсов организма. Его силы в большом количестве уходят на адаптацию к существованию в некомфортной среде.

«Например, в пломбире содержится до 20% жира. Употребление такой пищи — большая нагрузка на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. Ведь организму еду нужно не только переварить, но еще и усвоить, чтобы питательные вещества разнеслись по всему организму. Поэтому в самую жару желательно есть меньше мороженого или совсем от него отказаться», - поделился врач с «АиФ».

Павел Бережанский добавил, что всё слишком холодное в жару (мороженое и другие ледяные десерты или напитки) таит в себе опасность для организма в жаркую погоду. Когда в разогретый организм с расширенными от сильного тепла сосудами попадает что-то из холодильника, это провоцирует их аномальное сокращение, спазмы. Последствием может стать головная боль, неблагополучные пищеварительные симптомы, проблемы с дыханием, снижение иммунитета.

Эксперт подчеркнул: еда и питье даже в самый пик жары должны быть комнатной температуры, около 25 градусов.

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Павел Бережанский
Павел Бережанский
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета
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