Врач Бережанский: жара сгущает кровь и создает дополнительную нагрузку на сердце

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плохое самочувствие

Кандидат медицинских наук Павел Бережанский рассказал, кто особенно рискует пострадать от воздействия жары.

Врач Бережанский предупредил, что в сильную жару учащаются случаи инфарктов и инсультов, скачков артериального давления с его резким повышением. По словам специалиста, ухудшение самочувствия в жаркую погоду часто бывает обусловлено сгущением крови и его последствиями.

«В жару организм теряет много жидкости, а вместе с ней большое количество солей — калия, магния, кальция и других. Это приводит к тому, что нарушается водно-солевой баланс, происходит сгущение крови, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», - поделился Павел Бережанский с aif.ru.

Врач напомнил, что сгущение крови ассоциируется с высоким риском образования тромбов, которые в свою очередь увеличивают вероятность опасных нарушений. Бережанский подчеркнул, что в жаркую погоду необходимо употреблять достаточно воды (включая минеральную), а также есть овощи и фрукты, из которых организм получает нужные ему минеральные вещества и витамины.

Медик обратил внимание на то, что жаркую погоду очень тяжело переносят люди с диабетом. Из-за её специфического влияния на сосуды у них на фоне жары могут возникать внезапные ухудшения самочувствия.

Кроме того, в группу риска входят люди после 55 лет, дети до 3 лет и люди с другими хроническими заболеваниями. Эксперт заявил, что им в жару необходимо оберегать голову от воздействия солнечных лучей.

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Павел Бережанский
Павел Бережанский
Здоровье
кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета
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