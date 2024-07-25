Нутрициолог Вавилова: некоторым людям не нужно есть яйца

«Один крупный яичный желток содержит примерно 186 мг холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека», - уточнила Алена Вавилова в беседе с «Чемпионатом».

«Во всех этих ситуациях можно сдать тесты на пищевую непереносимость, например, тест FOX – Food Xplorer», - подсказала нутрициолог.

Нутрициолог Вавилова предупредила, что некоторым людям не нужно есть яйца. В частности, отметила эксперт, ограничить употребление яиц следует людям с высоким уровнем холестерина в организме. Специалист пояснила, что яичные желтки являются насыщенным источником жиров и холестерина. Содержащийся в пище холестерин не всегда напрямую отражается на его уровне в крови людей, и многие могут есть яйца, совершенно не боясь, что их холестерин повысится. Но при уже имеющейся проблеме употреблять данный продукт следует с осторожностью и только после согласования с лечащим врачом – вполне возможно, что медик порекомендует по максимуму уменьшить их присутствие в меню.Еще одно показание для отказа от яиц – это присущие человеку аллергия на данный продукт или пищевая непереносимость. Если они имеются, то после съеденных яиц возникают различные негативные симптомы – акне, дерматиты, псориазы, нарушения пищеварения в виде диареи или запора, дискомфорта после еды.Вавилова обратила внимание на то, что яйца могут быть противопоказаны при некоторых проблемах с желудочно-кишечным трактом – например, при панкреатите, заболеваниях печени и желчного пузыря. Эксперт констатировала: яичный желток обладает желчегонным действие и может провоцировать ухудшение имеющейся желчнокаменной болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что утверждения о росте груди у мужчин из-за пива не имеют научных подтверждений

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