Нутрициолог Вавилова: некоторым людям не нужно есть яйца
Нутрициолог Алена Вавилова рассказала, кому следует минимизировать количество яиц или исключить их из своего рациона.
Нутрициолог Вавилова предупредила, что некоторым людям не нужно есть яйца. В частности, отметила эксперт, ограничить употребление яиц следует людям с высоким уровнем холестерина в организме. Специалист пояснила, что яичные желтки являются насыщенным источником жиров и холестерина. Содержащийся в пище холестерин не всегда напрямую отражается на его уровне в крови людей, и многие могут есть яйца, совершенно не боясь, что их холестерин повысится. Но при уже имеющейся проблеме употреблять данный продукт следует с осторожностью и только после согласования с лечащим врачом – вполне возможно, что медик порекомендует по максимуму уменьшить их присутствие в меню.
«Один крупный яичный желток содержит примерно 186 мг холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека», -уточнила Алена Вавилова в беседе с «Чемпионатом».
Еще одно показание для отказа от яиц – это присущие человеку аллергия на данный продукт или пищевая непереносимость. Если они имеются, то после съеденных яиц возникают различные негативные симптомы – акне, дерматиты, псориазы, нарушения пищеварения в виде диареи или запора, дискомфорта после еды.
«Во всех этих ситуациях можно сдать тесты на пищевую непереносимость, например, тест FOX – Food Xplorer», - подсказала нутрициолог.
Вавилова обратила внимание на то, что яйца могут быть противопоказаны при некоторых проблемах с желудочно-кишечным трактом – например, при панкреатите, заболеваниях печени и желчного пузыря. Эксперт констатировала: яичный желток обладает желчегонным действие и может провоцировать ухудшение имеющейся желчнокаменной болезни.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алена Вавилова
ЗОЖ
нутрициолог
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