Токсиколог Кутушов назвал горячий зеленый чай одним из самых полезных напитков в жару

«Горячие напитки стимулируют потоотделение, и организм охлаждается естественным образом: пот испаряется, сосуды расширяются, что улучшает кровообращение и способствует оттоку тепла от внутренних органов», - объяснил врач свою мысль изданию «Доктор Питер».

Токсиколог Кутушов рассказал, что некоторые горячие напитки не только уместны в условиях жары, но и приносят организму пользу.Одним из самых полезных напитков в жару Кутушов назвал горячий зеленый чай: он является богатейшим источником антиоксидантов, защищающих организм от развития опасных патологий, включая рак.Также эксперт посоветовал пить имбирный чай, этот напиток обладает способностью укреплять иммунитет.Кроме того, полезны травяные чаи на основе мелиссы или ромашки: они оказывают успокаивающее действие, помогая лучше справляться с повседневным стрессом, хорошо спать.Напитки, обжигающие слизистую ткань пищеварительного тракта, могут влиять на возникновение опухолей. Наливая в чашку горячее питье, всегда давайте ему немного остыть. Все употребляемые напитки не должны своей температурой превышать 60 градусов (по Цельсию).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые утверждения о вреде пива являются мифом, хотя вредить здоровью оно действительно может

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